Забег быков в Испании

Около 15 человек пострадали за три дня во время участия в забегах с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне (автономная область Наварра).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в Twitter региональное отделение Красного креста.

Фестиваль в честь покровителя Наварры Святого Фермина начался в Памплоне в четверг и продлится неделю. В рамках фестиваля проходят ежедневные забеги с быками (энсьерро), в ходе которых сотни людей, преследуемых выпущенными из загона животными, бегут по узкой улице в течение нескольких минут.

Участниками забега могут стать как местные жители, так и туристы. Зачастую некоторые из них, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию от животных, чтобы придать происходящему больше остроты. Те же, кто не решился поучаствовать в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем, находясь в безопасном месте. Случаи ранений участников забегов в ходе фестиваля отмечаются ежегодно.