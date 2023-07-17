Бензин в Турции подорожал

Власти Турции увеличили более чем на 20 процентов стоимость литра бензина и дизельного топлива в ночь на воскресенье, 16 июля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Halk TV.

По данным телеканала, решение было ожидаемым после повышения в начале июля до 20 процентов ставки налога на добавленную стоимость.

Теперь литр бензина стоит на заправках 34,05 лиры (1,30 доллара) вместо 28,05 (1,07 доллара) в субботу, дизтоплива - 32,32 лиры (1,23 доллара) в сравнении с 26,32 (1,01 доллара) днем ранее.

С начала текущего года топливо в стране подорожало более чем на 60 процентов. Отмечается, что рост происходит на фоне волатильности на местных рынках и экономической нестабильности.