Лесной пожар в Кемере не могут потушить двое суток

Лесной пожар, вспыхнувший в минувшее воскресенье в районе турецкого курортного городка Кемер на побережье Средиземного моря, не удается потушить двое суток, передает Day.Az.

Тушение огня затрудняет жаркая погода, порывистый ветер и труднодоступность для наземной техники района пожара.

По данным турецких властей, пожар в районе Кемера не затронул отели, они работают в обычном режиме.

Во многих регионах Турции, в том числе на юге, в последние дни установилась жаркая погода. Столбики термометра местами достигают 35-40 градусов.