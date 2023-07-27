https://news.day.az/world/1584482.html Лесной пожар в Кемере не могут потушить двое суток
Лесной пожар в Кемере не могут потушить двое суток
Лесной пожар, вспыхнувший в минувшее воскресенье в районе турецкого курортного городка Кемер на побережье Средиземного моря, не удается потушить двое суток, передает Day.Az.
Тушение огня затрудняет жаркая погода, порывистый ветер и труднодоступность для наземной техники района пожара.
По данным турецких властей, пожар в районе Кемера не затронул отели, они работают в обычном режиме.
Во многих регионах Турции, в том числе на юге, в последние дни установилась жаркая погода. Столбики термометра местами достигают 35-40 градусов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре