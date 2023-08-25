Катар надеется на возобновление переговоров по иранской ядерной сделке

Доха рассчитывает, что достигнутое при посредничестве катарских властей соглашение об обмене заключенными позволит США и Ирану возобновить переговоры о восстановлении ядерной сделки. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на мероприятии Raffles Lecture, организованном Международным институтом стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies) в Сингапуре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы стали ключевым посредником между Ираном и США в соглашении об обмене заключенными, которое, как мы надеемся, приведет к более широкому диалогу по ядерной сделке", - сказал премьер-министр, выступление которого транслировал телеканал Al Jazeera. В этом контексте шейх Мухаммед отметил, что стремление к урегулированию разногласий между конфликтующими странами, а также многовекторный подход к взаимодействию с союзниками лежат в основе внешней политики Катара.

Ранее мы писали о том, что Иран заявил о стремлении к миру с исламским миром.