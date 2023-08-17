Иран заявил о стремлении к миру с исламским миром
Руководитель судебной власти Ирана, Голамхоссейн Эджеи, подчеркнул стремление Исламской Республики Иран установить добрые и широкие связи со всеми исламскими государствами, передает Day.Az.
В ответ на вопрос о взаимоотношениях между Ираном и Саудовской Аравией, Эджеи отметил: "С момента своего образования Исламская Республика Иран призывала к единству в исламском мире, и мы стремимся к налаживанию конструктивных связей с каждым исламским государством".
Эджеи подчеркнул важность бдительности всех мусульманских стран, так как некоторые иностранные силы не стремятся к укреплению прочных отношений между исламскими государствами.
Ранее мы писали о том, что Иран поднимает ставки и угрожает боевыми действиями из-за спорных островов.
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