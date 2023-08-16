Иран поднимает ставки и угрожает боевыми действиями из-за спорных островов

Иран сможет обезопасить свои территории в Персидском заливе, а именно острова Абу-Муса, Большой и Малый Томб, от незаконного захвата какой-либо страной․ Об этом заявил представитель Вооруженных сил Исламской республики Абульфазль Шекарчи, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

В начале августа ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) провели учения в районе расположенного в Персидском заливе острова Абу-Муса, территориальную принадлежность которого Ирану оспаривает ряд арабских стран.

"В ходе недавних учений КСИР мы продемонстрировали предупреждение со стороны Ирана всем его врагам и объявили, что у нас нет ни с кем претензий по поводу трех островов - Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, - и что эти острова на 100% принадлежат Исламской Республике", - заявил Шекарчи.

Он добавил, что такое послание адресовано "главным врагам" Ирана - Соединенным Штатам, Израилю, Франции и Англии, которые стремятся расширить свои военные позиции в Персидском заливе под разными предлогами.

Принадлежность островов в Персидском заливе Ирану оспаривают, в первую очередь, арабские страны. Проблема определения границ в акватории возникла впервые еще полвека назад. Множество раз его поднимала Саудовская Аравия. Однако Иран не идет навстречу арабским странам и не соглашается установить границы государств на нейтральных морских пространствах.

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