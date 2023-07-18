Тегеран не принимает объяснения Москвы

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что в Тегеране не считают достаточными объяснения российских властей по поводу заявления, которое подписала Россия по итогам стратегического диалога с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с оманским коллегой Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди, который прибыл в Тегеран с официальным визитом.

При этом Амир Абдоллахиян подчеркнул, что Иран не приемлет повтороение этой практики со стороны Российской Федерации.

"Недавно в заявление Совета сотрудничества стран Персидского залива был включен пункт против Ирана в отношении трех островов, но мы показали, что не согласны ни с одной из сторон в отношении территориальной целостности и национального суверенитета Ирана", - сказал министр.

"После вызова посла России в МИД у нас были разъяснения от российских властей, но мы не считаем их достаточными и не приемлем повторения этой практики со стороны России или какой-либо другой стороны в отношении территориальной целостности Ирана", - указал он.

Ранее мы писали о том, что Тегеран разозлился на Москву.