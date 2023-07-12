Тегеран разозлися на Москву

Министерство иностранных дел Ирана выразило протест послу России в Тегеране Алексею Дедову в связи с итоговым заявлением прошедшей в понедельник в Москве министерской встречи в рамках стратегического диалога РФ и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранские СМИ.

По его сведениям, глава российской дипмиссии был вызван в МИД исламской республики. Ему был выражен протест в связи с тем, что в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств РФ и стран ССАГПЗ говорилось о принадлежности трех островов в Персидском заливе. Представитель ведомства призвал к корректировке позиции РФ по этому вопросу, подчеркнув, что эти острова принадлежат Ирану, утверждает агентство.