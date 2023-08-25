Банк Испании ждет замедления инфляции в еврозоне

Ожидается, что до конца 2023 года инфляция в еврозоне продолжит снижаться, но будет оставаться выше целевого уровня ЕЦБ в 2% в течение длительного периода времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, Об этом в пятницу заявила заместитель управляющего Банка Испании Маргарита Дельгадо.

"Инфляция продолжает падать, но ожидается, что она по-прежнему будет слишком высокой слишком долго", - сказала Дельгадо, которая также является членом Надзорного совета ЕЦБ, на финансовой конференции в Памплоне.

Дельгадо, которая считается одним из претендентов на должность нового главы Надзорного совета ЕЦБ, не сказала, будет ли повышена ставка на следующем заседании банка в середине сентября, хотя заявление по результатам июльского заседания было немного изменено, чтобы не исключалась возможность паузы в сентябре.

Она также добавила, что последствия недавнего повышения ставок продолжают активно проявляться и что условия финансирования ужесточаются, сдерживая спрос, а "это очень важный фактор возврата инфляции к целевому уровню ЕЦБ", решения которого в отношении ставок будут по-прежнему зависеть от данных.

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