https://news.day.az/world/1590280.html Испании удалось сократить дефицит внешней торговли
Испании удалось сократить дефицит внешней торговли
Дефицит внешней торговли Испании за первые шесть месяцев 2023 года сократился на 48,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 16,42 млрд евро.
Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом в четверг сообщило Министерство промышленности страны.
Импорт за отчетный период сократился на 2,9%, до 215,37 млрд евро, тогда как экспорт вырос на 4,7%, до 199,95 млрд евро.
Только за июнь дефицит сократился на 56,2%, до 2,35 млрд евро.
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