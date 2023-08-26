Тайвань зафиксировал приближение китайских сил к острову

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 32 летательных аппаратов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Как указывается, 20 воздушных аппаратов "пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу, к юго-востоку или к северо-востоку от него". Среди них беспилотники TB-001, BZK-005 и CH-4, истребители SU-30 и J-10, истребители-бомбардировщики JH-7, противолодочный самолет Y-8, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9.

Согласно заявлению, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Ранее мы писали об очередном витке напряженности между Тайванем и Китаем.