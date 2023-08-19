Очередной виток напряженности между Тайванем и Китаем

Военные Тайваня зафиксировали за утро субботы по меньшей мере 42 летательных аппарата и восемь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня.

Как указывается в заявлении, среди летательных аппаратов в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, многоцелевой Y-9, истребители J-10, J-11, J-16, Су-30 и вертолеты Z-9. Как утверждается, 26 летальных аппаратов пересекли так называемую срединную Тайваньского пролива.

Ранее в субботу Восточная зона боевого командования НОАК заявила о проведении совместных военно-морских и военно-воздушных учений вокруг Тайваня, а также об организации совместного патрулирования и проверке боевой готовности ВВС и ВМС. Как указывалось в заявлении, эти маневры должны стать "серьезным предупреждением сепаратистским силам, поддерживающим так называемую "независимость Тайваня".

Ранее мы писали о том, что Китай призывает США отозвать договор с Тайванем.