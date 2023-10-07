В Турции подешевел бензин

Бензин и дизельное топливо резко подешевели на заправках в Турции - примерно на 7-8%, литр бензина в Стамбуле теперь стоит около 33,5 лиры, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Турецкие АЗС в июле единовременно поднимали цены на бензин и дизельное топливо более чем на 20%, в том числе из-за повышения НДС и других налогов.

Литр бензина на заправках в европейской части Стамбула подешевел к субботе с 36,6 до 33,5 лиры, а литр дизеля - с 40,2 до 37,3 лиры. Литр сжиженного газа стоит 18,6 лиры.