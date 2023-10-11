https://news.day.az/world/1605800.html Британскому министру пришлось прятаться в бомбоубежище - ВИДЕО
Британскому министру пришлось прятаться в бомбоубежище - ВИДЕО
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли находился с визитом в городе Офаким, расположенном на юге Израиля, когда сработали сирены воздушной тревоги.
Как сообщает Day.Az, видео бегущего в укрытие министра опубликовано в соцсети X.
На кадрах глава Форин-офиса и бежит в укрытие под вой сирен, предупреждающих об угрозе ракетного удара.
11 октября Клеверли прибыл в Израиль, где провел ряд встреч с высокопоставленными израильскими руководителями и гражданами, пострадавшими от атак ХАМАС.
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