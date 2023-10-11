Британскому министру пришлось прятаться в бомбоубежище

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли находился с визитом в городе Офаким, расположенном на юге Израиля, когда сработали сирены воздушной тревоги.

Как сообщает Day.Az, видео бегущего в укрытие министра опубликовано в соцсети X.

На кадрах глава Форин-офиса и бежит в укрытие под вой сирен, предупреждающих об угрозе ракетного удара.

11 октября Клеверли прибыл в Израиль, где провел ряд встреч с высокопоставленными израильскими руководителями и гражданами, пострадавшими от атак ХАМАС.