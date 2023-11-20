В Китае готовы развивать инвестиционное сотрудничество с Россией

Пекин готов вместе с Москвой способствовать развитию инвестиционного сотрудничества России и Китая. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которая проходит в Пекине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы проводим десятое заседание [межправкомиссии]. Я хотел бы вместе с вами подвести итоги работы в области инвестиционного сотрудничества между Китаем и Россией за прошедший год, обсудить ключевые задачи на следующем этапе, чтобы способствовать непрерывному достижению новых результатов в инвестиционном сотрудничестве наших стран", - заявил Дин Сюэсян на встрече с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым в Доме народных собраний. Белоусов прибыл в столицу КНР в понедельник для участия в Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Китайский вице-премьер отметил, что первый раз сопредседательствует в межправкомиссии. "Я бы хотел установить с вами тесный рабочий контакт и провести углубленный обмен мнениями по дальнейшему развитию инвестиционного сотрудничества Китая и РФ", - сказал Дин Сюэсян.

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