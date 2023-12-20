Мемориал т.н. «геноциду армян» в Кельне демонтируют

На прошлой неделе мэр Кельна Генриетта Рекер наконец решила демонтировать мемориал, посвященный т.н. "геноциду армян".

Как передает Day.Az, об этом сообщил немецкий телеканал Welt.

Сообщается, что через несколько лет этот мемориал заменит памятник "против расизма и за права человека".

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