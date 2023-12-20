https://news.day.az/world/1623694.html Мемориал т.н. «геноциду армян» в Кельне демонтируют
Мемориал т.н. «геноциду армян» в Кельне демонтируют
На прошлой неделе мэр Кельна Генриетта Рекер наконец решила демонтировать мемориал, посвященный т.н. "геноциду армян".
Как передает Day.Az, об этом сообщил немецкий телеканал Welt.
Сообщается, что через несколько лет этот мемориал заменит памятник "против расизма и за права человека".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре