Вучич обратился к гражданам на фоне протестов в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич заявил о подготовке протестов в Белграде из-за рубежа. С такими словами он выступил в обращении к нации на фоне продолжающихся беспорядков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает сербское издание Новости.

"Не волнуйтесь, никакой революции не происходит, они ничего этого сделать не смогут", - подчеркнул политик.

По словам Вучича, он записывает сообщение с расстояния в 80-100 метров от протестующих, среди которых, по его словам, есть несколько преступников. Всего число протестующих он оценил в 2,5 тыс. человек, а прорывающихся в здание администрации - в 1,2 тыс., человек.

"Они показали, что насилие - их единственный способ борьбы с политическими оппонентами. Мы указывали на это уже несколько дней, мы уже несколько дней говорим, что они готовятся к этому, потому что знают, что люди не хотят за них голосовать, потому что они знают, что никогда не получат доверие народа", - подчеркнул он.

Президент Сербии отметил, что получает со всей страны звонки от предлагающих свою помощь в защите власти неравнодушных граждан, и подчеркнул, что такая помощь не требуется.

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