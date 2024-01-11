Главы МИД России и Китая провели переговоры

Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И обсудили по телефону предстоящие контакты двух стран на высшем и высоком уровнях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министры рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ходе разговора стороны подвели и высоко оценили основные итоги двустороннего взаимодействия в 2023 году.

"Главы внешнеполитических ведомств подвели и высоко оценили основные итоги взаимодействия в 2023 году, выразили удовлетворение высокими темпами развития двустороннего политического диалога и практического сотрудничества, демонстрирующих устойчивость и позитивную динамику в условиях общей геополитической нестабильности на планете", - указали в МИД РФ.

В министерстве отметили, что особое внимание в ходе разговора было уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне.

Лавров и Ван И отметили, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество успешно справилось с внешними вызовами.

Стороны обсудили украинский кризис, палестино-израильский конфликт, а также ситуацию вокруг Корейского полуострова и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Был затронут ряд актуальных вопросов международной повестки, включая украинский кризис, палестино-израильский конфликт, ситуацию вокруг Корейского полуострова и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!