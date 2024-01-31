В коалиции ФРГ призвали активнее депортировать мигрантов

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правящую коалицию) Ларс Клингбайль считает, что федеральные земли ФРГ должны активнее пользоваться возможностью по депортации иностранцев, которые не имеют права на пребывание в ФРГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение он выразил в интервью газете Neue Osnabr cker Zeitung.

"Теперь федеральные земли [ФРГ] обладают такой возможностью, и они должны ее использовать, - заявил политик. - Государство должно действовать, когда речь заходит о том, чтобы депортировать иностранцев, которые подлежат высылке".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил осенью 2023 года в интервью журналу Der Spiegel, что в целях сокращения нелегальной миграции властям Германии придется массово депортировать тех, кто не имеет права оставаться в стране. Он признал, что в ФРГ "приезжает слишком много людей".

Позже правительство ФРГ одобрило несколько мер, которые ужесточают миграционное законодательство и должны сделать страну менее привлекательной для нелегальных мигрантов. В частности, беженцам нужно будет прожить 36 месяцев в республике, чтобы получить стандартное социальное пособие (на 18 месяцев дольше, чем ранее). Средства будут переводить на дебетовую карту, чтобы иностранцы тратили деньги в Германии, а не переводили их родственникам за границу. Одновременно планировалось сократить сроки рассмотрения заявок на предоставление убежища. Меры также предполагают ускоренную депортацию тех, чьи заявки не были удовлетворены.

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