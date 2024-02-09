Главы минобороны Израиля и США обсудили операцию в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином ход наземной операции в секторе Газа и "точные операции" в дополнительных районах палестинского анклава.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильского министерства обороны.

"В ночь на пятницу министр обороны Йоав Галант провел беседу со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Галант подтвердил решимость оборонного ведомства [Израиля] добиться реализации целей войны [в секторе Газа], включая возвращение заложников и уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС. В этой связи он затронул процесс планирования оборонным ведомством точных операций в дополнительных районах сектора Газа", - говорится в сообщении.

Галант также "проинформировал Остина о ходе войны против террористической организации ХАМАС в Газе, подробно описав текущие операции ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) на земле и под землей, при сосредоточении основных усилий на южных районах сектора", - добавили в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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