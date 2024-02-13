В Белом доме раскрыли, с какой повесткой Камала Харрис едет в Мюнхен

Вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности заверит союзников в приверженности Вашингтона их защите. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вице-президент в Мюнхене воспользуется возможностью рассказать не только о том, как администрация преследует интересы национальной безопасности, но и о том, как для нас важна сеть союзников и партнеров", - сказал он. Так Кирби прокомментировал недавние слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не будет защищать от якобы угрозы со стороны РФ страну, которая не будет делать взносы на оборону альянса. "Могу вас заверить, что именно при президенте [США Джо] Байдене как главнокомандующем НАТО стала более актуальной, сильной и крупной, чем когда-либо, - сказал чиновник, подчеркнув, что американский лидер уделяет особое внимание безопасности на Европейском континенте. - И это то, чем должен заниматься американский президент, укрепляя альянсы и партнерства и посылая четкий сигнал, особенно союзникам по НАТО, о том, как сильно мы привержены обязательствам в рамках пятой статьи Североатлантического договора". Кирби отметил, что Байден неоднократно заявлял о том, что США будут защищать "каждый сантиметр территории НАТО".

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