Президент Израиля назвал условие создания палестинского государства

Израиль может согласиться на урегулирование конфликта в секторе Газа через создание палестинского государства, только если получит гарантии собственной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности президент Израиля Ицхак Герцог.

"Решение о создании двух государств не может быть достигнуто, если мы не разберемся с самым сокровенным, главным вопросом израильтян: как это гарантирует безопасность мне, моей семье и моей нации", - подчеркнул Герцог.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность тем, что в Вашингтоне обсуждают возможность признания государства палестинцев.

Портал Axios сообщил, что в Вашингтоне теперь считают, что признание палестинского государства может стать первым, а не финальным шагом в переговорах для решения израильско-палестинского конфликта. Также стало известно, что Блинкен попросил сотрудников госдепа проработать варианты признания государства палестинцев со стороны США и международного сообщества после окончания нынешнего конфликта.

Газета The Washington Post со ссылкой на неназванных дипломатов США и арабских стран писала, что Соединенные Штаты, палестинские представители, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет и Иордания работают над планом долгосрочного мира между израильтянами и палестинцами, который предусматривает четкие сроки создания палестинского государства. В офисе Нетаньяху после появления этой информации заявили, что в настоящее время - до победы над ХАМАС - власти страны не приемлют дискуссий о создании государства палестинцев.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября превысило 28 тыс., раненых - 68 тыс. Однако в статистике министерства не разделяются потери среди гражданского населения и среди членов вооруженных группировок.

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