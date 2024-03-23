Федеральное правительство США частично приостановило работу из-за прекращения финансирования. Как поясняет газета The Washington Post, приостановка работы (шатдаун) части правительственных ведомств началась в 00:01 23 марта (08:01 по бакинскому времени), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В пятницу Палата представителей Конгресса США полного состава одобрила пакетный законопроект, предусматривающий продление выделения средств в размере около $1,2 трлн на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября). После этого законопроект поступил на рассмотрение Сената - верхней палаты американского Конгресса.

Во избежание шатдауна Сенат до полуночи должен был проголосовать по документу, а президент США Джо Байден - подписать его. Однако голосование по законопроекту в пятницу так и не состоялось. При этом незадолго до полуночи лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что законодателям удалось достичь договоренностей по законопроекту.

Ожидается, что голосование по нему будет проведено в ближайшее время. Перед этим законодатели проголосуют по ряду предложенных представителями Республиканской партии поправок.

Пресс-пул Белого дома после полуночи распространил заявление Административно-бюджетного управления американской администрации, из которого следует, что оно "остановило подготовку к прекращению работы федерального правительства". Решение было принято в связи с тем, что в Белом доме "уверены в том, что Конгресс в скором времени одобрит соответствующее финансирование, а президент подпишет законопроект в субботу". В управлении выразили уверенность в том, что федеральные ведомства "смогут продолжить работу в обычном" режиме.

Белый дом, а также демократы и республиканцы в Конгрессе в понедельник заявили о достижении окончательных договоренностей, которые позволяют выделить необходимые средства для работы федерального правительства до конца 2024 финансового года. Ранее в этом месяце Байден подписал другой одобренный Конгрессом США законопроект о продолжении выделения средств на работу ряда федеральных ведомств до конца финансового года. Документ включал в себя финансирование на сумму более $460 млрд.

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