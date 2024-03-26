В Британии рассказали о готовности наследного принца Уильяма к трону

К британскому принцу Уильяму приковано огромное внимание ввиду болезни его отца, короля Карла III, он показывает готовность занять место на троне, заявила профессор истории монархии Лондонского городского университета Анна Уайтлок в интервью агентству Reuters 26 марта, передает Day.Az.

"Он понимает, что должен быть готов стать королем", - уверена эксперт.

По мнению профессора, осознание перспективы стать королем Великобритании, которую Уайтлок охарактеризовала как "пугающую", пришло к Уильяму еще в сентябре 2022 года, когда скончалась его бабушка, королева Елизавета II.

Сейчас ситуация углубилась тем, что сразу два ближайших члена семьи наследного принца больны онкологией: отец, король Карл III, и супруга, принцесса Уэльская Кейт. Они проходят лечение, не принимая участия в публичных мероприятиях, так что все внимание общественности приковано к Уильяму в гораздо большей степени, нежели раньше.

"Когда у короля диагностировали рак, конечно, я уверена, что его первой реакцией как сына было беспокойство за отца. Но также существует и огромный груз ответственности, который внезапно начал как бы опускаться на его плечи. И я уверена, что он очень, очень хорошо это осознает", - добавила Уайтлок.

Аналогичное мнение выразил королевский биограф, автор книги "Карл III" Роберт Хардман. Он отметил готовность британского принца взять на себя ответственность, добавив, что, хотя роль монарха в управлении страной больше номинальная, граждане были бы рады более "активному" королю. Он должен больше вникать в государственные процессы, а не просто "разрезать ленточки" на торжественных мероприятиях.

"Думаю, в ближайшие несколько лет будет очень интересно посмотреть, готовы ли люди к этому, или же существует некая черта, которую он не должен будет переступать", - сказал эксперт.

Напомним, нынешний король Великобритании Карл был официально помазан на престол менее года назад, 6 мая 2023 года. 5 февраля стало известно, что монарх болен раком. 18 марта СМИ облетела ложная информация о смерти Его Величества, которая была опровергнута.

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