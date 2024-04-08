Американцы испугались новой мировой войны в ближайшее время

Большинство американцев считают, что в ближайшие пять - десять лет произойдет новая мировая война. Это следует из опроса компании YouGov, на который ссылается The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, 61% граждан Соединенных Штатов высказали точку зрения, что "очень вероятно" или "довольно вероятно", что мировая война разразится в ближайшие пять - десять лет. Еще 18% выразили неуверенность в таком развитии событий.

21% респондентов считают, что глобальный конфликт в ближайшие годы "не очень вероятен" или "совершенно не вероятен".

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