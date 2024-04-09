США и Британия нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене

Вооруженные силы США и Великобритании нанесли серию ударов по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) на западе Йемена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, В результате обстрела пострадал один мирный житель, утверждает принадлежащее хуситам агентство Saba.

По его сведениям, атаке подверглась территория провинции Эль-Ходейда, расположенной на берегу Красного моря. Один из ударов был нанесен по объекту рядом с жилым домом в деревне Эль-Мунзир, где находился пострадавший. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщило агентство.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. 14 марта лидер движения Абдель Малек аль-Хуси заявил, что его сторонники намерены атаковать связанные с Израилем суда, которые будут следовать через Индийский океан к мысу Доброй Надежды.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.

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