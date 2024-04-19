Ракетный удар Израиля по Ирану - ВИДЕО
Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщают американские СМИ.
По данным ABC, ссылающимся на американского чиновника, Израиль провел ракетный удар по объекту в Иране.
Reuters сообщает о взрывах в районе аэропорта города Исфахан
На видеозаписях предположительно показана работа иранской ПВО над Исфаханом.
Отметим, что 14 апреля Иран провел операцию против Израиля, в ходе которой выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.
Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.
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