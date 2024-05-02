ФРС США приняла решение по базовой процентной ставке

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам майского заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом ледует из сообщения на сайте американского регулятора. Ставка остается неизменной в шестой раз подряд.

"Комитет (по операциям на открытом рынке, FOMC - прим. ТАСС) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%", - говорится в сообщении. Отмечается, что при рассмотрении любых корректировок целевого диапазона ставки FOMC будет тщательно оценивать перспективы и баланс рисков.

При этом ФРС считает нецелесообразным снижать диапазон ставки до достижения большей уверенности в движении инфляции к целевым 2%. Несмотря на то, что инфляция за 2023 год снизилась, показатель все еще остается повышенным, а прогресса в достижении целевого диапазона в последние месяцы не наблюдалось, пояснил регулятор. Экономическая активность в США в то же время продолжает расти "уверенными темпами", число рабочих мест остается высоким, а уровень безработицы - низким.

Также начиная с июня FOMC замедлит темпы сокращения своих запасов долговых бумаг, снизив ежемесячный лимит погашения казначейских облигаций с $60 до $25 млрд. Комитет сохранит ежемесячный лимит погашения ценных бумаг, обеспеченных закладными, на уровне $35 млрд и будет реинвестировать выплаты сверх этого лимита в казначейские ценные бумаги.

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