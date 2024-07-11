Эрдоган встретился с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках участия в саммите глав государств и правительств НАТО в Вашингтоне встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает АПА, встреча была организована в Конгресс-центре Уолтера. Во встрече приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава разведки Ибрагим Калын, главный советник президента по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч.

На встрече, где обсуждались российско-украинский конфликт, региональные и глобальные вопросы, Эрдоган заявил, что Турция продолжает усилия по урегулированию конфликта справедливым мирным путем, Анкара начала работу по возобновлению зерновой инициативы в Черном море.

Эрдоган также отметил, что Турция готова к любой инициативе, включая посредничество в создании почвы для достижения мира.

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