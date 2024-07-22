Британия, Италия и Япония представили модель боевого самолета шестого поколения

Bеликобритания совместно с Италией и Японией представила на международном авиасалоне (22-26 июля) в Фарнборо новую концептуальную модель истребителя шестого поколения, который будет готов к 2035 году. Как сообщил журналистам один из руководителей оборонной корпорации BAe Systems Герман Класен, предварительная работа по проекту Global Combat Air Programme (GCAP) в основном завершена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом информирует агентство Reuters.

Партнеры, в том числе корпорация Mitsubishi Electric, компания Leonardo, перейдут в 2025 году к этапу проектирования и разработки истребителя, уточнил Класен.

По его словам, с момента запуска GCAP 18 месяцев назад британцы "тесно сотрудничают с промышленными партнерами из Италии и Японии <...>, а также с тремя правительствам в формировании и согласовании требований к боевому самолету следующего поколения".

Новая модель с увеличенным по сравнению с ранними прототипами размахом крыла "демонстрирует заметный прогресс в проектировании и разработке концепции истребителя будущего", отметил Класен. "Мы продолжим тестировать и развивать дизайн по мере приближения к следующему этапу программы", - добавил он.

Как утверждают представители GCAP, боевой самолет станет одним из самых передовых, совместимых, адаптируемых и взаимосвязанных истребителей в мире. Он будет оснащен интеллектуальной системой вооружения, интерактивной кабиной с программным управлением, встроенными датчиками и мощным радаром нового поколения, способным обрабатывать в 10 тыс. раз больше данных, чем существующие системы, что обеспечит решающее преимущество в бою.

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