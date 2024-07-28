В Британии задержан неонацист и исламофоб Томми Робинсон

Один из самых известных радикальных активистов Великобритании Томми Робинсон, неоднократно призывавший к провокациям и акциям против посольства Азербайджана в Великобритании, задержан по обвинению в терроризме и находится под следствием.

Как передает Day.Az об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на его аккаунт в соцсети Х.

Британская полиция подтвердила арест, заявив в воскресенье, что к скандальному делу привлечены дополнительные силы, и в ближайшее время будет опубликована дополнительная информация.

Как пишет The Guardian, Робинсону "может грозить тюремное заключение" после того, как он показал на демонстрации документальный фильм вопреки постановлениям высшего суда.

В фильме "Безмолвный" распространяется антиисламская дезинформация. Робинсон должен предстать на слушании в высоком суде в понедельник по обвинению в неуважении к суду за создание документального фильма.

Напомним, что Томми Робинсон неоднократно призывал к провокации против посольства Азербайджана в Великобритании. Он поддержал акции, проведенные исламофобскими и расистскими силами, проживающими в Лондоне, перед зданием посольства Азербайджана в Холланд-парке 25 мая этого года и призвал своих сторонников принять участие в этих акциях. На второй акции, проведенной этой группой 20 июля, они были призваны "объединить христиан мира против "геноцида армян-христиан" со стороны исламистского Азербайджана".