СМИ узнали о попытке ЕС и США предотвратить войну на Ближнем Востоке

Дипломаты США и Европейского союза проводят срочные переговоры о ситуации на Ближнем Востоке в попытке предотвратить полномасштабную войну в регионе после ударов по лидерам "Хезболлы" и ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Financial Times.

30 июля Израиль нанес удар по Бейруту, в ходе которого погиб один из командующих "Хезболлы" Фуад Мохсен Шокр. По данным ЦАХАЛ, он был правой рукой лидера группировки Хасана Насраллы и нес ответственность за удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли как минимум 12 человек. В ночь на 31 июля в Тегеране в результате прямого попадания ракеты погиб политический лидер ХАМАС Исмаил Хания. Палестинская группировка и Иран винят в убийстве Израиль, ЦАХАЛ не комментировал сообщения о причастности страны к произошедшему.

По данным FT, замглавы внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора провел переговоры с иранскими чиновниками в Тегеране, а координатор совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк обсуждал ситуацию в Саудовской Аравии. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Мора пытался "донести позицию ЕС по всем вызывающим озабоченность вопросам, связанным с Ираном".

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил со своими коллегами в Иордании и Катаре, а глава Пентагона Ллойд Остин - с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Запад предпринимает дипломатические усилия на фоне растущих опасений по поводу расширения конфликта. По словам собеседников FT, участники переговоров пытались убедить Иран либо не отвечать Израилю, либо предпринять "символические действия". "Все со вчерашнего вечера оказывают давление на Тегеран, чтобы он не реагировал и сдерживался", - сказал один из дипломатов.

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