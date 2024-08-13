Трамп назвал США нацией в упадке

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты нацией в упадке.

"Наша экономика разрушена. Наши границы стерты. Мы нация в упадке", - написал он на своей странице X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Трамп вернулся в X спустя почти год молчания. В понедельник он впервые в 2024 году выступил с публикацией на своей странице - в предвыборном видеоролике пообещал избирателям "бороться за них до последнего" и "снова сделать Америку великой" в случае победы на выборах в ноябре. Затем республиканец опубликовал еще несколько видеозаписей с призывом голосовать за него, а также напомнил о предстоящем интервью с Илоном Маском - владельцем X.

Страница Трампа в Twitter была заблокирована после того, как 6 января 2021 года его сторонники ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Администраторы соцсети объяснили блокировку аккаунта высокой вероятностью того, что записи Трампа способны спровоцировать в США беспорядки на почве острых политических разногласий.

В ноябре 2022 года после приобретения Twitter Маском блокировка с учетной записи бывшего президента США была снята. Первая и на протяжении долгого времени остававшаяся единственной после разблокировки запись Трампа в соцсети появилась в августе 2023 года. Он опубликовал свой тюремный снимок, который был сделан во время формальной процедуры ареста Трампа в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы. Фотография на странице Трампа сопровождалась надписями "никогда не сдаваться" и "вмешательство в выборы". В остальных случаях Трамп предпочитал использовать для публикаций собственную социальную сеть Truth Social.

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