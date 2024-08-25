Турция устранила особо опасного боевика РПК

Турецкая Национальная разведывательная организация (MİT) нейтрализовала одного из лидеров РПК, Абдулхамита Капара, известного под псевдонимом "Текин Гуйи", в сирийском городе Эль-Камышлы, передает Day.Az.

По информации источников в структурах безопасности, Капар отвечал за "логистику и финансирование" террористической организации.

Операция по ликвидации Капара была тщательно спланирована и проведена турецкими спецслужбами после продолжительного наблюдения.

Капар вступил в РПК в 1992 году, долгое время действовал в Ираке, а в 2018 году перешел в Сирию. Он находился в "зеленом" списке разыскиваемых террористов, опубликованном МВД Турции.

Одним из его преступлений стала организация нападения на турецкую жандармерию в районе Улудере в 1992 году, в результате которого погибли 26 турецких силовиков, а двое были похищены.

С 2016 года Турция провела три крупные военные операции, направленные на устранение террористических угроз на своих южных границах и обеспечение безопасности гражданского населения: "Щит Евфрата" (2016), "Оливковая ветвь" (2018) и "Источник мира" (2019), все они были проведены на севере Сирии.

РПК, за годы своей террористической деятельности против Турции, ответственна за смерть более 40 тысяч человек, включая женщин, детей и младенцев. США и ЕС признали РПК террористической организацией.

В последние годы РПК стремится переложить ответственность за свои кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы РПК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние несколько лет называют себя "Сирийскими демократическими силами". В Иране РПК действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).

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