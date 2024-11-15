Швеция выделит сотни миллионов на увеличение числа ракет к ЗРК Patriot

Швеция намерена увеличить число ракет к зенитно-ракетному комплексу Patriot и выделить на это 5 млрд крон ($450 млн). Об этом в интервью телеканалу TV4 заявил министр обороны Пол Йонсон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день мы можем сообщить, что Швеция совместно с другими странами приняла решение о закупке более 1 тыс. ракет Patriot. Это хорошо, что у нас есть сама система, однако решающим моментом является основательный запас боеприпасов", - сказал глава Минобороны.

В целом европейские страны, включая Швецию, потратят на ЗРК Patriot около $5,5 млрд.

"Опыт войны на Украине показывает, что расходуется много ракет к ЗРК Patriot, поскольку у России есть как баллистические ракеты, самолеты, так и крылатые ракеты", - отметил далее Йонсон.

По его словам, новшеством здесь является то, что производство новых ракет будет происходить в Европе, а кооперация с другими странами в области закупок позволит снизить цены, что, в свою очередь, позволит приобрести большее количество этих ракет. Производство в Европе также скажется положительно на европейском ВПК, который в настоящее время переживает проблему недостаточных мощностей.