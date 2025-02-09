Работа USAID не отвечает стратегическим интересам США

Деятельность Агентства по международному развитию США (USAID) не помогает Вашингтону добиваться соблюдения своих стратегических интересов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире телекомпании NBC помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Президент [США] Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, [глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США] Илон Маск, я сам и многие из работавших с USAID считаем, что очень часто его миссии и программы не отвечали стратегическим интересам США, включая противостояние Китаю", - сказал он в эфире телекомпании NBC.

Уолтц полагает, что многие сотрудники высокого ранга Агентства по международному развитию США "следуют собственным путем" и "реализуют собственную повестку".

"Нам следует скорректировать задачи [агентства] в соответствии с внешней политикой президента. <...> Госсекретарь [Марко] Рубио занял должность исполняющего обязанности главы [USAID], на мой взгляд, это агентство может быть отлично встроено в Госдепартамент и ориентироваться на него при выполнении своих задач, а не просто размазывать по всему миру деньги, как будто это арахисовая паста", - добавил помощник президента.

3 февраля администрация США фактически приостановила деятельность USAID. Решением Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь Марко Рубио. Организационные выводы в отношении USAID были сделаны с подачи Илона Маска, который возглавил новое ведомство по повышению эффективности федерального правительства, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией. 