В Малайзии обезьяна попыталась украсть зеркало из дома

В Малайзии на видео попала обезьяна, которая проникла в жилой дом и попыталась похитить зеркало, пишет Mustshare News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Необычный случай произошел в малайзийском штате Малакка. Черноногий серый лангур проник в частный дом и попытался украсть зеркало. На кадрах видно, как растерянные хозяева пытаются прогнать незваного гостя. Мужчина бросает в животное подушку, но лангур продолжает упорно тянуть зеркало к выходу. Ситуация разрешилась, когда одному из домочадцев удалось перехватить зеркало и закрыть дверь, оставив обезьяну с пустыми руками.

Хозяйка дома Ауни пояснила, что дверь ненадолго осталась приоткрытой, когда ее брат выходил к машине. Лангур, воспользовавшись моментом, сразу направился к зеркалу, словно заранее знал, что хочет унести. Инцидент длился около трех минут и сильно напугал семью, особенно ребенка - сначала они подумали, что в дом проник агрессивный макак.

Как отмечает Ауни, ее родители иногда подкармливают обезьян в саду, что могло привлечь животных. После этого случая конкретный лангур больше не появлялся, хотя его сородичи продолжают посещать территорию возле дома.