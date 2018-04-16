«ПСЖ» сокрушил «Монако» и досрочно стал чемпионом Франции

"Пари Сен-Жермен" дома нанес сокрушительное поражение "Монако" в матче 33-го тура чемпионата Франции и досрочно стал чемпионом. Встреча завершилась со счетом 7:1, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В составе победителей дубли оформили Джовани Ло Чельсо и Анхель Ди Мария. По одному мячу забили Эдинсон Кавани и Юлиан Дракслер, а также автогол на счету Радамеля Фалькао. Единственный мяч "монегасков" забил Рони Лопеш.

"ПСЖ" оформил чемпионство за пять туров до конца чемпионата. "Монако" с 70-ю очками занимает второе место.

Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

"ПСЖ" (Париж) - "Монако" (Монако) - 7:1

Голы: 1:0 - Ло Чельсо, 14; 2:0 - Кавани, 17; 3:0 - Ди Мария, 20; 4:0 - Ло Чельсо, 27; 4:1 - Лопеш, 38; 5:1 - Ди Мария, 58; 6:1 - Фалькао (авт), 76; 7:1 - Дракслер, 86