Классический Lincoln Continental превратили в уникальный рестомод

В США давно популярны рестомоды, в которых объединены облик классических американских автомобилей прошлой эпохи с современными агрегатами. Подобные проекты строит множество компаний по всей Северной Америке и одна из них - SIC Chops, специалисты которой взяли за основу внушительный Lincoln Continental Mark II середины 1950-х и превратили его в самый настоящий суперкар, оснастив машину мощнейшим мотором и дополнив роскошным двухместным салоном.

Как передает Day.Az со ссылкой на motor.ru ателье из Аризоны полностью переработало кузов автомобиля 1956 года выпуска - крыша стала ниже на семь сантиметров, появились новые бамперы, созданные специально для проекта, были убраны дверные ручки и водостоки. Купе окрасили в цвет Dupont Toner Black, который дополняют хромированные элементы кузова и стильные хромированные диски Colorado Custom, обутые в покрышки с уайт-воллами.

Салон получил руль от Colorado Custom, мультимедийную систему Kicker и цифровые приборы Dakota Digital, а также кресла от Lexus. Интерьер отделан чёрной кожей с белыми вставками. Под капотом рестомода скрыт 850-сильный двигатель V8 от Ford, доработанный Jon Kaase Racing, который сочетается с автоматической коробкой передач Chevrolet.