Власти Швейцарии планируют ввести запрет на вождение электромобилей

Швейцария может стать первой страной, которая введет запрет на вождение электромобилей. Решение связано с ограничениями на использование электрической энергии, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Почти половину потребляемых ресурсов страна импортирует из Германии и Франции.

Париж остановил многие атомные электростанции на ремонт, у Берлина сократились поставки газа из РФ. Жителей Швейцарии уже предупредили о периодических отключениях электроэнергии. В стиральных машинах нельзя подогревать воду выше 40 °С, также запрещена работа саун.