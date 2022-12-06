https://news.day.az/autonews/1517032.html Власти Швейцарии планируют ввести запрет на вождение электромобилей - ВИДЕО
Власти Швейцарии планируют ввести запрет на вождение электромобилей - ВИДЕО
Швейцария может стать первой страной, которая введет запрет на вождение электромобилей. Решение связано с ограничениями на использование электрической энергии, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Почти половину потребляемых ресурсов страна импортирует из Германии и Франции.
Париж остановил многие атомные электростанции на ремонт, у Берлина сократились поставки газа из РФ. Жителей Швейцарии уже предупредили о периодических отключениях электроэнергии. В стиральных машинах нельзя подогревать воду выше 40 °С, также запрещена работа саун.
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