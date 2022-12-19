Электромобили, которые теряют запас хода зимой

Американские исследователи Recurrent Motors проанализировали, как изменяется запас хода электромобилей зимой. Об этом передает Day.Az со ссылкой на интернет-портал Jalopnik. По данным СМИ, в исследовании приняли участие электрокары мировых производителей. В их список вошли: Tesla, BMW, Volkswagen, Audi, Ford, Hyundai и др.

Все автомобили тестировались в условиях 30-20 градусов по Фаренгейту (-1...-6 °С). При этом аналитики учитывали и другие переменные, такие как неровная местность, различные скорости движения и режимы эксплуатации, а также календарное старение автомобильных аккумуляторов.

По результатам исследования, почти треть заряда аккумулятора при отрицательных температурах теряют автомобили Chevy Bolt, Ford Mustang Mach-E и Volkswagen iD.4. Запас их хода снижается в среднем на 30%. Самым невосприимчивым к холоду электрокаром оказался Jaguar I-Pace. Его заряд сократился всего на 3%. Модели Tesla в среднем теряют от 15 до 19% запаса хода.

Ученые пояснили, что потеря запаса хода при низких температурах связана с тем, что холод тормозит химические реакции и замедляет физические процессы в работе аккумулятора. При этом большинство "зеленых" автомобилей имеют специальные адаптивные режимы, которые направлены на сохранение энергии.