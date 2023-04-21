Как мыть машину на мойке самообслуживания

С потеплением водители все чаще начинают мыть свои автомобили. О том, как правильно мыть машину, Autonews рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов, передает Day.Az.

Как правильно помыть машину на мойке самообслуживания?

При самостоятельной мойке есть риск повредить лакокрасочное покрытие, а также резиновые и пластиковые детали, если очень близко поднести сопло аппарата высокого давления (не зря он так называется!) к автомобилю. Также не нужно тереть грязь губками, тряпками, щетками. Из-за этого появляются механические повреждения ЛКП (царапины, затирания и т. п.). Дорожная грязь - это абразивные частицы, которые при трении портят покрытие. Лучше использовать для этого специальную химию, она есть на мойках самообслуживания.

Какова очередность действий? Есть ли нюансы при мойке автомобиля?

В целом, если говорить о процессе самостоятельной мойки, в первую очередь автомобиль надо обработать водой, сбить грязь. Далее - покрыть кузов пеной, которая разъедает дорожную грязь, и оставить на несколько минут. Затем снова пройтись водой.

Какие негативные последствия ожидают водителя при неправильной мойке?

Будьте осторожны: не направляйте пистолет в подкапотное пространство. Излишнее усердие - это риск залить водой свечи и электронные компоненты. Также проверьте заранее, плотно ли закрыты все автомобильные окна, чтобы вода не попала в салон.