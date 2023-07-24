Haval объявила о выпуске Big Dog 2024

Haval объявила, что 25 июля будет выпущен ее новый внедорожник Big Dog 2024 модельного года , который представляет собой обновленную модель Big Dog первого поколения, а не Big Dog второго поколения. Модель Big Dog в Китае стоит от 16 700 до 23 300 долларов, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Общая форма Haval Big Dog 2024 года не сильно изменилась, присутствуют небольшие изменения как спереди, так и сзади. Большая решетка имеет более толстые горизонтальные, объединенные с еще более крупным логотипом бренда. Круглые фары с обеих сторон сохранены, что придает ему ретро-внедорожный стиль. Кроме того, нижняя часть оснащена серебристо-серой пластиной для защиты от царапин. Задняя часть оборудована небольшим спойлером. Задние фонари затемнены и соединены черной декоративной полосой, визуально увеличивающей ширину автомобиля.

Автомобиль оснащен пятиспицевыми дисками, багажником на крыше, большими колесными арками, высоким клиренсом. Это компактный внедорожник, габариты нового автомобиля составляет 4620 х 1890 х 1780 мм при колесной базе 2738 мм.

Автомобиль оснащен трехспицевым многофункциональным рулевым колесом, 10,25-дюймовой полнофункциональной ЖК-панелью приборов и 12,3-дюймовым центральным экраном. Центральная консоль и обшивка дверей обтянуты большим количеством кожаных материалов. Дополнительно подлокотник и квадратные патрубки кондиционера украшены оранжевыми элементами. Другие конфигурации включают усовершенствованную систему помощи при вождении уровня 2, проекционный дисплей и беспроводную зарядку.

Haval Big Dog 2024 года будет оснащаться турбированными двигателем мощностью 1,5 или 2,0 д. Двигатель 1,5T развивает максимальную мощность 184 л.с. и максимальный крутящий момент 275 Нм в паре с 7DCT. Двигатель 2.0T имеет максимальную мощность 238 л.с. и максимальный крутящий момент 385 Нм в паре с 9DCT.