Так выглядит суперкар BYD Leopard 9

Вчера BYD представила три новых автомобиля под брендом Fang Cheng Bao: два внедорожника, Super 3 (Bao 3) и Bao 8, а также суперкар Super 9, который был создан главой отдела дизайна BYD Вольфгангом Эггертом, бывшим ветераном Lamborghini и Audi. В английском варианте эта линейка носит название Leopard, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Fang Cheng Bao Super 9 представляет собой двухместный автомобиль с дверями-ножницами. Ожидается, что это будет аккумуляторный электромобиль (BEV), а не гибрид, как Bao 5. Серийная версия будет называться Bao 9 (Leopard 9).

Автомобиль оснащен кабиной и сиденьями из углеродного волокна. Гоночный руль напоминает штурвал, при этом на руле и центральной панели остались физические кнопки. На боку автомобиля можно заметить число 30, которое указывает на 30-летие компании BYD.

Fang Cheng Bao - третий и последний бренд BYD, запущенный прошлым летом. Он позиционируется под премиальным YangWang и над суббрендами Denza.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!