Названы самые безопасные автомобили в мире по итогам 2024 года

Организация Euro NCAP назвала самые безопасные автомобили 2024 года. Специалисты подвели итоги краш-тестов электрокаров, кроссоверов, седанов, также семейных машин. Кроме того, эксперты высоко отметили уровень защищенности первого батарейного пикапа, который успешно прошел испытания. Примечательно, что пальму первенства среди "электричек" неожиданно завоевала модель китайского производства, обойдя многочисленных конкурентов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В категории "Самый безопасный электромобиль" победил кроссовер Zeekr X. По результатам многочисленных краш-тестов китайская модель обошла Porsche Macan EV, Toyota C-HR, Volvo EX30, а также Cupra Tavascan и Xpeng G6. Кроме того, Zeekr X признали лучшим автомобилем в классе малых кроссоверов.

Самым безопасным большим SUV эксперты назвали Mazda CX-80. В рейтинге защищенных больших семейных автомобилей в лидерах оказались Skoda Superb и Volkswagen Passat. Так же специалисты высоко отметили безопасность китайского Maxus eTerron 9, который стал первым полностью электрическим пикапом, прошедшим краш-тесты Euro NCAP. Абсолютным победителем вне зависимости от категорий стал Mercedes-Benz E-Class.