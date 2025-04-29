Универсал Lada Iskra SW полностью рассекречен: официальные фото. Пресс-служба АвтоВАЗа поделилась снимками с презентации нового "бюджетника". Седан Lada Iskra в объектив уже попадал и за год мало изменился, а двухцветный салон кросс-универсала пока в материалах отсутствует. Подтверждены основные характеристики семейства, а журналистам показали машины в богатых, но не максимальных комплектациях - климат-контроль ещё не "импортозамещён", передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Седан и универсал Lada Iskra идентичны по габаритам (длина/ширина равны соответственно 4333/1777 миллиметрам): разве что двухобъёмный кузов на сантиметр ниже (1517 против 1507 мм). Дорожный просвет 170 миллиметров, на три сантиметра меньше, чем у кросс-версии. Снаряжённая масса составляет около 1,2 тонны, причём универсал тяжелее примерно на 20 килограммов.

Штатно "Искры" обуты в 15-дюймовые "штамповки" размерности 185/65 R15, но такие машины пока не показали. На всех снимках богатые комплектации с литыми дисками и шинами размерности 195/55 R16. Однако максимальными интерьеры назвать нельзя: сегодня показали варианты с кондиционером, а на подходе климатическая система с нарядными "цифровыми" шайбами и индикацией температур. Интерьер таких машин АвтоВАЗ показывал.

Особенность универсала - меньший объём багажника (480 литров против 500 у седана). Однако возможностей трансформации салона у двухобъёмника больше. Агрегаты от типа кузова не зависят, но базовый 90-сильный двигатель с 5-ступенчатой "механикой" кросс-версии не положены. Cо 106-сильным тольяттинским мотором сочетается 6-ступенчатая "механика" китайской фирмы WLY или клиноременный вариатор того же производителя.

Из ранее невиданных "фишек" - система индикации давления в шинах, сигнальная лампа уровня омывающей жидкости, а также механизм лючка бензобака с разблокировкой из салона - такого на автомобилях Lada ещё не было. Больше подробностей о Lada Iskra появится в ближайшие недели, а старт продаж запланирован на 20 июля - к этому моменту машины должны быть у всех дилеров.