Hyundai подтвердил разработку рамного пикапа формата Toyota Hilux. Новый руководитель австралийского филиала марки Дон Романо заявил журналистам, что пикап будет в программе развития модельной линейки. Топ-менеджер дал понять: проект грузовичка Hyundai должен быть завершён до 2029 года. По косвенным признакам можно судить, что ставку сделают на рамный среднеразмерный автомобиль с двухрядной кабиной и топливным двигателем, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Точные сроки дебюта пикапа Hyundai будут зависеть от стратегии компании. Если основой послужит Kia Tasman, то проект может быть реализован очень скоро, пояснил Романо. Однако концерн рассмотрит возможность сотрудничества с General Motors. Дон Романо объяснил, что его цель - выбрать лучший вариант из возможных, и партнёрство с американцами вписывается в эту концепцию.

Чего точно не будет, так это поставок в Австралию пикапа Hyundai Santa Cruz с несущим кузовом. Эта модель создана в США для Америки, и сейчас было бы проблематично перестраивать производство под правый руль. Вопрос с дизельным двигателем для грузовичка Hyundai остаётся открытым: в компании проанализируют влияние такой версии на средний уровень выбросов, а также оценить долгосрочные перспективы моторов на "тяжёлом" топливе.

В последнее время всё больше автопроизводителей задумываются над входом в сегмент пикапов и расширением линейки грузовичков. Например, Toyota подтвердила разработку пикапа на основе RAV4, а RAM намерен вернуться к продажам недорогих грузовичков с несущим кузовом в США.