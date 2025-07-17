Renault представил новый глобальный кроссовер Boreal

Renault рассекретил кроссовер Boreal - перелицованный Dacia Bigster. Новинку, призванную продемонстрировать новый стиль Renault, будут продавать более чем в 70 странах, но не в Западной Европе, где есть вышеупомянутый Bigster. Кроссовер длиной 4,6 метра предложат с 1,3-литровым турбомотором, а производить будут в Бразилии и Турции, несмотря на его "северное" имя (Борей - древнегреческий бог северного ветра). Ожидается, что цена Boreal будет демократичной, как и у "Бигстера", передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Boreal получил сложный дизайн передней части со "штрихами" оптики, необычную решетку радиатора и резной капот. Корма с узкими раздельными фонарями выглядит более традиционно. Также кроссоверу досталась черная крыша с панорамным люком, алюминиевая защита днища, пластик по периметру и 19-дюймовые колесные диски.

В длину Boreal достигает 4,6 метра, а колесная база такая же, как у Bigster - 2,7 метра. В багажнике умещается до 1770 литров груза при сложенных спинках задних сидений.

В салоне - два экрана диагональю 10 дюймов; у медиасистемы есть встроенные сервисы Google, а за уют отвечает подсветка с 48 цветами. Также в список оборудования Boreal включены электропривод передних кресел, отсек для беспроводной зарядки, двухзонный климат-контроль и аудиосистема Harman Kardon с десятью динамиками. Электронных помощников водителя 24, включая адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе.

Под капотом - 1,3-литровый турбированный мотор, сочетающийся с шестидиапазонным "роботом" с двойным сцеплением. Мощность в зависимости от места производства лежит в диапазоне от 138 до 163 лошадиных сил, а крутящий момент - от 240 до 270 Нм. Самый быстрый Boreal разгоняется с места до 100 километров в час за 9,3 секунды.

Из Бразилии кроссовер будут поставлять в 17 стран Южной Америки, а из Турции - на 54 других рынка, включая Восточную Европу и Ближний Восток. Сборку новинки запустят в конце 2025 года.