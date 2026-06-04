Mitsuoka показала эскиз нового ретро-родстера

Mitsuoka распространила эскиз родстера в стиле классического Chevrolet Corvette.

По данным Carscoops, новинка дебютирует в ноябре 2026 года, передает Day.Az со ссылкой на Motor. Стоимость машины не называется.

Дизайн автомобиля напоминает классические американские родстеры 1950−60-х годов - в частности, Corvette C1. Эскиз подписан Таканори Аоки, который ранее разработал модели Himiko и Rock Star.

Ожидается, что новинка, как и предшественники, будет построена на платформе Mazda MX-5. Под капотом, вероятно, окажется 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 181 л.с. Машина получит задний привод, механическую или автоматическую коробку передач на выбор. Название модели пока не раскрывается.

Mitsuoka обещает опубликовать новые изображения в июле, августе и сентябре, а полноценная презентация пройдет в ноябре. Автомобиль, скорее всего, выпустят ограниченным тиражом только для японского рынка.