Əfsanəvi aktyor dünyasını dəyişdi

Vestern filmlərinin əfsanəvi aktyoru Don Kolyer dünyasını dəyişib.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Kolyer ağciyər xərçəngindən həyatını itirib.

İlk olaraq 1960-cı ildə "Outlaws" serialı ilə tanınan aktyor daha sonra "The High Chaparral" və "Young Riders" adlı ekran işlərində yer alıb. Kolyer "Bonanza", "The Waltons", "Banacek" və "Little House on the Prairie" kimi bir çox seriallarda qonaq aktyor kimi müxtəlif obrazlar canlandırıb.